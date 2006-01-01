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1.05
Леброн дебютировал в НБА
Коэффициент на это событие
6.00
Абрамович купил Челси
Коэффициент на это событие
БЕТСИТИ
Основана букмекерская компания
Коэффициент на это событие
2011
2003
2004
4.00
Бостон Ред Сокс сняли 86-летнее проклятие
Коэффициент на это событие
100
Сборная Греции выиграла чемпионат Европы
Коэффициент на это событие
14.0
Шарапова выиграла Уимблдон
Коэффициент на это событие
2003
2004
2005
1.30
Роналдиньо получил Золотой мяч
Коэффициент на это событие
25.0
Ливерпуль выиграл финал Лиги чемпионов, уступая 0:3
Коэффициент на это событие
30.0
ЦСКА выиграл Кубок УЕФА
Коэффициент на это событие
2004
2005
2006
3.00
Овечкин стал лучшим новичком НХЛ
Коэффициент на это событие
4.50
Зидан боднул Матерацци в финале чемпионата мира
Коэффициент на это событие
1.30
Плющенко выиграл золото в Турине
Коэффициент на это событие
2005
2006
2007
2.50
Роналду впервые выиграл АПЛ
Коэффициент на это событие
2.30
Бекхэм перешел в Лос-Анджелес Гэлакси
Коэффициент на это событие
25.0
Сборная России выиграла Евробаскет
Коэффициент на это событие
2006
2007
2008
1.35
Болт выиграл стометровку с мировым рекордом
Коэффициент на это событие
4.85
Сборная России выиграла бронзу Евро-2008
Коэффициент на победу над Голландией
2.30
Россия победила Канаду в финале ЧМ по хоккею
Коэффициент на это событие
2007
2008
2009
1.90
Роналду перешел в Реал
Коэффициент на это событие
17.0
Судейство Эвребе в матче Барселоны и Челси
Коэффициент на выход Барселоны в финал ЛЧ
15.4
Рубин обыграл Барселону в Лиге чемпионов
Коэффициент на это событие
2008
2009
2010
4.70
Испания выиграла чемпионат мира
Коэффициент на это событие
2.50
Леброн перешел в Майами
Коэффициент на это событие
20.0
Петров стал первым российским пилотом Ф-1
Коэффициент на это событие
2009
2010
2011
3.60
Барселона выиграла Лигу чемпионов
Коэффициент на это событие
3.50
Россия впервые выиграла пляжный ЧМ
Коэффициент на это событие
3.50
Хоккейная молодежка выиграла ЧМ
Коэффициент на это событие
2010
2011
2012
4.90
Ман Сити впервые выиграл АПЛ
Коэффициент на это событие
2.55
Челси обыграл Баварию в финале ЛЧ
Коэффициент на это событие
2.15
Россия выиграла золото Олимпиады в волейболе
Коэффициент на это событие
2011
2012
2013
2.90
МЮ выиграл рекордный 20-й титул чемпиона Англии
Коэффициент на это событие
1.80
Бэйл перешел в Реал
Коэффициент на это событие
7.00
Юношеская сборная выиграла футбольный Евро
Коэффициент на это событие
2012
2013
2014
5.80
Реал в 10-й раз выиграл Лигу чемпионов
Коэффициент на это событие
2.75
Германия разгромила Бразилию в полуфинале ЧМ
Коэффициент на это событие
6.00
Россия выиграла Олимпиаду в Сочи
Коэффициент на это событие
2013
2014
2015
6.20
Барселона выиграла 5 трофеев за год
Коэффициент на это событие
26.0
Голден Стэйт выиграли первый титул с Карри
Коэффициент на это событие
1.90
Капелло уволили из сборной России
Коэффициент на это событие
2014
2015
2016
1.40
Фелпс стал самым титулованным олимпийцем в истории
Коэффициент на это событие
1500
Лестер выиграл АПЛ
Коэффициент на это событие
6.00
Женская сборная выиграла золото ОИ в гандболе
Коэффициент на это событие
2015
2016
2017
1.50
Неймар перешел в ПСЖ за 222 миллиона
Коэффициент на это событие
9.50
Камбэк Барселоны в матче с ПСЖ
Коэффициент на это событие
13.0
Спартак стал 10-кратным чемпионом России
Коэффициент на это событие
2016
2017
2018
1.46
Хабиб побил Конора
Коэффициент на это событие
2.34
Загитова обыграла Медведеву на Олимпиаде
Коэффициент на это событие
4.10
Сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
Коэффициент на проход в четвертьфинал
2017
2018
2019
14.00
Ливерпуль выиграл Лигу чемпионов
Коэффициент на это событие
55.0
Канадский клуб впервые победил в НБА
Коэффициент на это событие
7.00
Семин стал рекордсменом Кубка России
Коэффициент на это событие
2018
2019
2020
1.50
Хэмилтон догнал Шумахера по титулам
Коэффициент на это событие
2.00
Пандемия остановила мировой спорт
Коэффициент на это событие
25.0
Team Spirit выиграли The International
Коэффициент на это событие
2019
2020
2021
15.0
Италия стала чемпионом Европы
Коэффициент на это событие
1.50
Месси ушел из Барселоны
Коэффициент на это событие
7.00
Медведев выиграл US Open
Коэффициент на это событие
2020
2021
2022
7.00
Месси стал чемпионом мира
Коэффициент на это событие
20.0
Роналду перешел в Аль-Наср
Коэффициент на это событие
7.00
Спартак выиграл БЕТСИТИ Кубок России
Коэффициент на это событие
2021
2022
2022
1.05
Леброн дебютировал в НБА
Коэффициент на это событие
6.00
Абрамович купил Челси
Коэффициент на это событие
БЕТСИТИ
Основана букмекерская компания
Коэффициент на это событие
2011
2003
2004
4.00
Бостон Ред Сокс сняли 86-летнее проклятие
Коэффициент на это событие
100
Сборная Греции выиграла чемпионат Европы
Коэффициент на это событие
14.0
Шарапова выиграла Уимблдон
Коэффициент на это событие
2003
2004
2005
1.30
Роналдиньо получил Золотой мяч
Коэффициент на это событие
25.0
Ливерпуль выиграл финал Лиги чемпионов, уступая 0:3
Коэффициент на это событие
30.0
ЦСКА выиграл Кубок УЕФА
Коэффициент на это событие
2004
2005
2006
3.00
Овечкин стал лучшим новичком НХЛ
Коэффициент на это событие
4.50
Зидан боднул Матерацци в финале чемпионата мира
Коэффициент на это событие
1.30
Плющенко выиграл золото в Турине
Коэффициент на это событие
2005
2006
2007
2.50
Роналду впервые выиграл АПЛ
Коэффициент на это событие
2.30
Бекхэм перешел в Лос-Анджелес Гэлакси
Коэффициент на это событие
25.0
Сборная России выиграла Евробаскет
Коэффициент на это событие
2006
2007
2008
1.35
Болт выиграл стометровку с мировым рекордом
Коэффициент на это событие
4.85
Сборная России выиграла бронзу Евро-2008
Коэффициент на победу над Голландией
2.30
Россия победила Канаду в финале ЧМ по хоккею
Коэффициент на это событие
2007
2008
2009
1.90
Роналду перешел в Реал
Коэффициент на это событие
17.0
Судейство Эвребе в матче Барселоны и Челси
Коэффициент на выход Барселоны в финал ЛЧ
15.4
Рубин обыграл Барселону в Лиге чемпионов
Коэффициент на это событие
2008
2009
2010
4.70
Испания выиграла чемпионат мира
Коэффициент на это событие
2.50
Леброн перешел в Майами
Коэффициент на это событие
20.0
Петров стал первым российским пилотом Ф-1
Коэффициент на это событие
2009
2010
2011
3.60
Барселона выиграла Лигу чемпионов
Коэффициент на это событие
3.50
Россия впервые выиграла пляжный ЧМ
Коэффициент на это событие
3.50
Хоккейная молодежка выиграла ЧМ
Коэффициент на это событие
2010
2011
2012
4.90
Ман Сити впервые выиграл АПЛ
Коэффициент на это событие
2.55
Челси обыграл Баварию в финале ЛЧ
Коэффициент на это событие
2.15
Россия выиграла золото Олимпиады в волейболе
Коэффициент на это событие
2011
2012
2013
2.90
МЮ выиграл рекордный 20-й титул чемпиона Англии
Коэффициент на это событие
1.80
Бэйл перешел в Реал
Коэффициент на это событие
7.00
Юношеская сборная выиграла футбольный Евро
Коэффициент на это событие
2012
2013
2014
5.80
Реал в 10-й раз выиграл Лигу чемпионов
Коэффициент на это событие
2.75
Германия разгромила Бразилию в полуфинале ЧМ
Коэффициент на это событие
6.00
Россия выиграла Олимпиаду в Сочи
Коэффициент на это событие
2013
2014
2015
6.20
Барселона выиграла 5 трофеев за год
Коэффициент на это событие
26.0
Голден Стэйт выиграли первый титул с Карри
Коэффициент на это событие
1.90
Капелло уволили из сборной России
Коэффициент на это событие
2014
2015
2016
1.40
Фелпс стал самым титулованным олимпийцем в истории
Коэффициент на это событие
1500
Лестер выиграл АПЛ
Коэффициент на это событие
6.00
Женская сборная выиграла золото ОИ в гандболе
Коэффициент на это событие
2015
2016
2017
1.50
Неймар перешел в ПСЖ за 222 миллиона
Коэффициент на это событие
9.50
Камбэк Барселоны в матче с ПСЖ
Коэффициент на это событие
13.0
Спартак стал 10-кратным чемпионом России
Коэффициент на это событие
2016
2017
2018
1.46
Хабиб побил Конора
Коэффициент на это событие
2.34
Загитова обыграла Медведеву на Олимпиаде
Коэффициент на это событие
4.10
Сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
Коэффициент на проход в четвертьфинал
2017
2018
2019
14.0
Ливерпуль выиграл Лигу чемпионов
Коэффициент на это событие
55.0
Канадский клуб впервые победил в НБА
Коэффициент на это событие
7.00
Семин стал рекордсменом Кубка России
Коэффициент на это событие
2018
2019
2020
1.50
Хэмилтон догнал Шумахера по титулам
Коэффициент на это событие
2.00
Пандемия остановила мировой спорт
Коэффициент на это событие
25.0
Team Spirit выиграли The International
Коэффициент на это событие
2019
2020
2021
15.0
Италия стала чемпионом Европы
Коэффициент на это событие
1.50
Месси ушел из Барселоны
Коэффициент на это событие
7.00
Медведев выиграл US Open
Коэффициент на это событие
2020
2021
2022
7.00
Месси стал чемпионом мира
Коэффициент на это событие
20.0
Роналду перешел в Аль-Наср
Коэффициент на это событие
7.00
Спартак выиграл БЕТСИТИ Кубок России
Коэффициент на это событие
2021
2022
2022
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